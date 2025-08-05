Кремлівський диктатор продовжує зволікати з відповіддю на ультиматум Трампа, який закінчується вже зовсім скоро.

Кремль продовжує затягувати можливі переговори про припинення вогню з Україною. Прессекретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін "не виключає" зустрічі зі своїм українським колегою - але тільки після того, як буде проведена якась "робота".

Остання заява Пєскова, зроблена в понеділок, стала черговою спробою Москви уникнути серйозних переговорів, незважаючи на вимогу президента США Дональда Трампа, щоб Росія погодилася на перемир'я до 8 серпня - інакше підуть тарифні заходи, пише Politico.

Спочатку американський лідер дав Росії 50 днів, але незабаром він скоротив термін, заявивши, що він "розчарований" Путіним.

Відео дня

Потенціал зустрічі Зеленського і Путіна

Пєсков повідомив журналістам, що лідер Кремля "не виключає" зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським - "після того, як буде виконано необхідну роботу на експертному рівні та пройдено потрібний шлях". За його словами, цю роботу "ще не було виконано".

Зеленський, зі свого боку, заявив: "Ми розуміємо, хто ухвалює рішення в Росії, і тому Україна вкотре пропонує перейти від технічних обговорень до реальних переговорів - не обмінюватися заявами, а зустрітися на рівні лідерів".

Кремль не раз натякав на готовність до переговорів з Україною заради завершення війни, висуваючи водночас туманні та малореалістичні умови, що давало змогу затягувати процес, продовжувати обстріл і захоплення нових територій, пише ЗМІ.

На цьому тлі Трамп знову відправить спецпосланця Стіва Віткоффа в Росію. Це відбудеться протягом найближчих днів.

Інші новини про можливість зустрічі Путіна і Зеленського

Раніше УНІАН повідомляв, що спочатку президент України називав свою умову для зустрічі з Путіним. Під час телефонної розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном, український лідер наголосив, що на цій зустрічі обов'язково мають бути присутні європейські представники.

Крім того, Зеленський нещодавно наголошував, що всі чітко розуміють, які кроки необхідно зробити для оперативного досягнення миру. "Давно є вже пропозиції припинення вогню - українські пропозиції, американські пропозиції, багато хто у світі про це говорив росіянам. Щоразу звідти тільки спроби виграти ще час для війни, ще час для терору", - наголосив Зеленський.

Вас також можуть зацікавити новини: