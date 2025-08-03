Аналітики Інституту звернули увагу на те, що Кремль безперестанку говорить про досягнення своїх цілей в Україні.

Російська влада не готова до будь-яких компромісів в рамках переговорного процесу про закінчення війни, якщо вони не передбачають повної капітуляції України.

Таку думку у новому звіті висловили аналітики Інституту з вивчення війни (ISW). Вони звернули увагу на заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, в яких він повторив наративи, озвучені напередодні російським та білоруським диктаторами Володимиром Путіним і Олександром Лукашенком, на спільній пресконференції.

Зокрема, Лавров знову звинуватив українську сторону в гальмуванні переговорного процесу, мовляв президент Володимир Зеленський постійно змінює власні умови початку переговорів і припинення вогню.

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Крім того російський міністр підтвердив позицію Кремля щодо його ключових вимог по Україні. За його словами, будь-яке мирне врегулювання має усунути так звані "глибинні причини" війни.

Війна в Україні: переговори

29 липня аналітики Інституту зазначали, що Путін не піде на мирову без "денацифікації" України. Вони зазначили, що диктатор наобіцяв росіянам демілітаризувати Україну і тепер нізащо не може відступити від своєї обіцянки.

А 1 серпня президент Володимир Зеленський відреагував на заяви кремлівського правителя Володимира Путіна та заявив, що для закінчення війни та забезпечення тривалого миру потрібна їхня зустріч.

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