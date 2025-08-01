На переконання Зеленського, міжнародні санкції мають бути спрямовані на кожну схему, яка наповнює російський воєнний бюджет.

Президент України Володимир Зеленський вдячний президенту США Дональду Трампу за готовність до проведення зустрічі лідерів України та Росії. Водночас, треба, аби російський диктатор Володимир Путін теж був готовий до такої зустрічі.

Як повідомив глава держави у вечірньому зверненні, сьогодні завершились пошукові роботи на місці російського удару по Києву, який стався 31 липня.

"Двадцять вісім людей убила ракета, загалом у місті 31 загиблий від того удару, і серед них п’ять дітей. Діти – 2007 рік народження, 2011-й рік, 14-й, 18-й, навіть 22-й рік… Мої співчуття рідним та близьким. Це був один із найбільш жорстоких російських ударів по Києву. Сто п’ятдесят дев’ять людей постраждали. Звичайні будинки, підприємства, навіть одна з київських мечетей. Жодного військового сенсу", - повідомив Зеленський.

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Президент зауважив, що багато хто у світі зараз підтримав Україну, багато хто засудив російський терор, їхні удари, їхню російську відмову завершувати війну.

"Давно є вже пропозиції припинення вогню – українські пропозиції, американські пропозиції, багато хто у світі про це говорив росіянам. Щоразу звідти тільки намагання виграти ще час для війни, ще час для терору. Інакше Росія не працює. І дуже важливо, що почала зараз тиснути на Росію перспектива нових санкцій, сильних санкцій – і не тільки проти самої держави-агресора. Всі російські фінанси, кожна схема, яка наповнює російський бюджет, має бути мішенню для світу. Тільки це переконає Москву реально працювати для миру", - наголосив Зеленський.

За його словами, Україна вдячна Сполученим Штатам Америки, вдячна Європі, всім іншим друзям у світі, хто прагне миру.

Він запевняє, що Україна готова працювати максимально оперативно заради миру.

"Ми всі чітко розуміємо, які кроки потрібні. Розуміємо, хто в Росії може ухвалювати рішення. Саме тому Україна вкотре вже пропонує перейти з технічного рівня розмов, не обмінюватись заявами, а реально зустрітись на рівні лідерів. Я хочу подякувати Президенту Трампу за готовність до такої зустрічі", - підкреслив Зеленський.

Водночас, глава держави додав, що потрібна готовність Росії. За словами Зеленського, голова Офісу Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров і міністр закордонних справ Андрій Сибіга будуть продовжувати комунікацію з нашими партнерами щодо цього.

Розмови про мир в Україні

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 серпня, Путін заявив, що російські умови для припинення війни, які він озвучив влітку минулого року, не змінилися. Фактично, ці вимоги передбачають капітуляцію України.

Раніше Трамп наголосив, що дає Росії 10 днів на припинення війни, інакше будуть запроваджені високі тарифи і вторинні санкції. Цей термін спливає 8 серпня.

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