Речник Кремля запевнив, що "Росія досягне своїх цілей мирним чи військовим шляхом".

Якщо українська армія складе зброю і вийде з територій Донеччини, Луганщини, Запорізької і Херсонської областей, військові дії "будуть миттєво припинені", заявив прессекретар російського правителя Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтерв’ю французькому виданню Le Point.

"У нашій Конституції є чотири регіони. Українська армія повинна скласти зброю і відійти. Якщо вона це зробить, військові дії будуть миттєво припинені", - заявив він.

Також сказав, що "Росія досягне своїх цілей мирним чи військовим шляхом", і ці цілі не змінилися з початку війни. Одна з них, додав, - нейтральний статус України.

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"Безпека одних країн не повинна досягатися за рахунок безпеки інших країн. Якщо ви хочете забезпечити безпеку України і втягнути її в НАТО, ви порушуєте безпеку Росії. Тому нейтральний статус України необхідний", - сказав речник Кремля.

За словами Пєскова, відставка президента України Володимира Зеленського не входить до вимог Росії, але легітимність будь-яких підписаних ним документів можна "юридично поставити під сумнів".

"Росія не має наміру нападати на країни Балтії"

Водночас, запевнив Пєсков, Росія не має наміру нападати на країни Балтії, Фінляндію і Швецію, які перебувають у складі НАТО.

"Росія не має жодних проблем чи територіальних претензій до країн Балтії, хоча там живуть росіяни, їхні інтереси постійно порушуються, на що Брюссель не звертає ані найменшої уваги", - зазначив Пєсков.

Що ж до Фінляндії чи Швеції, які вступили в НАТО, то, наголосив він, Росія "вживає заходів для забезпечення своєї безпеки", але, додав, конфлікту з ними в РФ немає.

"На щастя, ні в Прибалтиці, ні у Фінляндії росіян не обстрілюють із танків чи бойових літаків, як це відбувається на Донбасі з 2014 року. А в Прибалтиці немає громадянської війни, де регулярна армія винищує росіян лише за те, що вони росіяни", - наголосив Пєсков.

"Європа не є суверенною"

Європу він звинуватив у тому, що вона "хоче війни, а не переговорів", а також "працює на адміністрацію Байдена" (Джо Байден - попередній президент США, - ред.).

"Європа не є суверенною; вона зробила те, про що її просила адміністрація Байдена, ніби кожен президент, кожен прем’єр-міністр був його радником", - висловився Пєсков.

Зараз же, каже, "Вашингтон говорить про мир, а європейці, відповідальні за забезпечення майбутнього миру на своєму континенті, говорять лише про війну".

"Трамп - потужний політичний лідер"

Пєсков похвалив президента США Дональда Трампа і назвав, що його об’єднує з російським диктатором Путіним.

"Обидва розуміють абсурдність відмови від діалогу. Об’єднує їх бажання вирішувати найскладніші питання шляхом обговорення. Саме те, чого не вистачало попередній адміністрації Байдена. За Байдена та Обами (Барак Обама, – колищній президент США, - ред.) американці також давали нам уроки демократії. Але подивіться, через що довелося пройти Трампу та його родині! Трампу вдалося повернутися, тому що він потужний політичний лідер, а також тому, що його особистість дуже сильна!".

"Зустріч Путіна і Трампа готується"

За словами Пєскова, ведеться підготовка до зустрічі Трампа і Путіна. Він наголосив, що вона "має бути продуктивною", адже "і Трамп, і Путін хочуть результатів".

На запитання, чи може Трамп оголосити про нові санкції проти Росії, якщо вона не підпише перемир'я до кінця квітня, Пєсков зазначив, що "Трамп ніколи не називав жодної дати".

"І ми не вважаємо, що призначення термінів буде доречним. Тому що Путін підтримує припинення вогню", - сказав речник Кремля.

Переговори щодо закінчення війни в Україні: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, на переговори у Лондоні 23 квітня адміністрація США підготували мирну угоду, відповідно до якої Росія зберігає за собою майже всі захоплені в України території. Водночас серед умов немає чітких гарантій безпеки для України з боку США. 23 квітня в Лондоні американська делегація мала обговорити цей план із представниками України.

Однак переговори скасували. Стало відомо, що Держсекретар США Марко Рубіо відмовився брати участь у переговорах, оскільки Київ дав зрозуміти, що відкидає визнання Криму російським. "Президент України Володимир Зеленський ясно дав зрозуміти, що відкритий до переговорів із Росією, але Київ не ухвалить угоду, яка визнає контроль Москви над Кримом", - писало CNN.

Після відмови держсекретаря США Марко Рубіо летіти на них аналогічні рішення прийняли міністри закордонних справ Франції та Німеччини. Натомість заявили про заплановані двосторонні переговори між головними дипломатами України та Великої Британії.

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