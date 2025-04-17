Україна провела переговори з 'коаліцією охочих' в Парижі: Сибіга і Умєров розкрили деталі

Розмова стосувалася питань режиму припинення вогню, багатонаціонального контингенту та гарантій безпеки для України.

Українська делегація топпосадовців у Парижі провела зустріч із дипломатичними і безпековими радниками з Франції, Великої Британії і Німеччини. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив у мережі X.

Сибіга відзначив, що сьогодні в Єлисейському палаці у Парижі за участі керівника Офісу президента Андрія Єрмака і міністра оборони Рустема Умєрова відбулася зустріч з дипломатичним радником французького президента Еммануелем Бонном, радником з питань національної безпеки Великої Британії Джонатаном Пауеллом і радником з питань національної безпеки Німеччини Єнсом Пльотнером.

"Ми обговорили шляхи до справедливого і тривалого миру, у тому числі повного припинення вогню, багатонаціонального контингенту і гарантій безпеки для України", - наголосив Сибіга та оприлюднив світлини із зустрічі.

Відео дня

Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, на переговорах з представниками країн "коаліції охочих" були обговорені подальші кроки для досягнення справедливого й сталого миру.

"Зокрема, скоординували позиції щодо реалізації повного припинення вогню, залучення багатонаціонального військового контингенту та створення ефективної архітектури безпеки для нашої країни", - відзначив Умєров.

За його словами, робота над гарантіями безпеки разом з нашими партнерами триває.

"Наш пріоритет - результат, який гарантуватиме надійний мир для України та українців", - додав Умєров.

Переговори у Парижі

Як повідомляв УНІАН, цими днями Париж відвідують державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний представника президента США Стів Віткофф. Також до американської делегації має приєднатися спецпредставник США з питань України генерал Кіт Келлог. У них планується зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої, серед іншого, мова стосуватиметься війни Росії проти України.

Українська делегація у Парижі запланувала серію двосторонніх та багатосторонніх зустрічей з представниками держав "коаліції охочих" та спроможних гарантувати безпеку. Окрім того, заплановані зустрічі з представниками США, які в цей час перебувають у Франції.

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