У Міноборони опрацьовують проект внесення поправок до закона про люстрацію

З цією метою Міністром оборони України ініційовано перед Президентом України — Верховним Головнокомандувачем ЗС України питання щодо звільнення від займаних посад генерал-полковника Байдака Юрія Аврамовича, командувача Повітряних Сил Збройних Сил України та генерал-лейтенанта Пушнякова Анатолія Савватійовича, командувача Сухопутних військ Збройних Сил України (обіймав посаду начальника штабу — першого заступника Командувача Сухопутних військ Збройних Сил України з 10.05.2012 по 06.05.2014).

Також, наказом Міністра оборони України (по особовому складу) від 25.10.2014 № 647 п’ятьох посадових осіб звільнено від займаних посад (генерал-полковника Воробйова Генадія Петровича, першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України; генерал-лейтенанта Бессараба Сергія Борисовича, першого заступника Командувача Сухопутних військ Збройних Сил України; генерал-лейтенанта Дроздова Сергія Семеновича, першого заступника Командувача Повітряних Сил Збройних Сил України; генерал-лейтенанта Петрушенка Миколу Миколайовича, головного інспектора Повітряних Сил Збройних Сил України (обіймав посаду начальника штабу — першого заступника командувача Повітряних Сил Збройних Сил України 09.07.2008 по 07.09.2012); генерал-майора Артеменка Артура Миколайовича, начальника штабу — першого заступника Командувача Повітряних Сил Збройних Сил України.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 968-Р адмірал запасу Кабаненко Ігор Васильович, колишній перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України, звільнений з посади заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції.

Варто зазначити, що виконання вимог Закону України «Про очищення влади» негативно впливає на виконання бойових завдань в зоні проведення антитерористичної операції на Сході України.

Так, генерал-полковник Генадій Воробйов на сьогоднішній день є одним із найдосвідчених та професійно підготовлених генералів Збройних Сил України. Під час перебування на посаді першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України особисто керував проведенням АТО, однак, відповідно до Закону, звільнений з посади.

У Міністерстві оборони України з розумінням ставляться до необхідності виконання вимог Закону України «Про очищення влади», водночас військова спільнота занепокоєна звільненням такої кількості фахівців — високопосадовців Збройних Сил України саме у той час, коли Україна знаходиться у стані особливого періоду, втягнута в збройний конфлікт та веде важку боротьбу з терористичними угрупованнями та російськими окупаційними військами на сході країни.

Такий стан речей вимагає реагування з боку керівництва держави та Верховної Ради України щодо необхідності невідкладно внести відповідні зміни до Закону України «Про очищення влади», в частині, що дозволяє застосовувати норми цього закону лише до тих військовослужбовців, участь яких у антиконституційних діях та інших правопорушеннях є доведеною.

Враховуючи зазначене та на виконання доручення Міністра оборони України генерал-полковника Степана Полторака, у Міністерстві оборони опрацьовується проект внесення відповідних поправок до зазначенного закону на найближчому засіданні новообраної Верховної Ради України, з метою збереження високопрофесійних кадрів органів військового управління оперативно-стратегічного рівня в цей надскладний для державності України особливий період реальних викликів та загроз.

Інші заходи щодо реалізації вимог Закону здійснюватимуться відповідно до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами 3 і 4 ст.1 Закону України «Про очищення влади», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563, у терміни, визначені Планом проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 1025-р.