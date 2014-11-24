Українські військові у Ліберії вживають заходів, щоб не захворіти на Еболу

На інтенсивності польотів не позначаються як важкі кліматичні умови, що пов’язані із сезоном дощів, який триває в цій західноафриканській країні, так і спалах лихоманки Ебола.

Зі слів командира 56 окремого вертолітного загону військового льотчика 1 класу полковника Петра Пліса, до складних кліматичних умов, з денною температурою повітря до +35, при майже стовідсотковій вологості українським військовим не звикати. Водночас спалах лихоманки Ебола вніс певні корективи в усю життєдіяльність загону — як в побуті, так і під час виконання завдань.

— Ситуація пов’язана з лихоманкою Ебола є контрольованою. З перших днів перебування особового складу загону у Ліберії були прийняті усі превентивні заходи щодо недопущення інфікування вірусом Ебола військовослужбовців національного контингенту, — зауважив полковник Петро Пліс. — Зважаючи на ймовірні ризики, у загоні створено необхідні запаси матеріально-технічних засобів, антивірусних і дезінфекційних препаратів. Розгорнуто спеціальний ізолятор, розроблено медичну документацію, уточнено транспорт та маршрути щодо проведення медичної евакуації інфекційних хворих до військового госпіталю вищого рівня. Ми до мінімуму звели кількість контактів з місцевим населенням, обмежили виїзд особового складу за межі частини, — підкреслив він.

Начальник медичної частини загону майор медичної служби Володимир Гіболенко додав, що завдяки налагодженій співпраці з медичним сектором Місії ООН у Ліберії, командування національного контингенту володіє найоперативнішою інформацією про виявлені випадки захворювання місцевого населення на небезпечний вірус. Медики загону пройшли відповідний курс навчання організований при штабі Місії ООН у Ліберії. Крім того, Місія ООН забезпечує військових спеціальними засобами захисту: захисними масками, окулярами, медичними рукавицями, спеціальними захисними костюмами 3Б класу та одноразовими захисними костюмами 1 класу.

— Усі завдання поза межами загону українські військовослужбовці виконують в спеціальних засобах захисту, по поверненню до базових місць розташування медики загону проводяться дезінфекції вертольотів та транспортних засобів. Постійно проводиться контроль за станом здоров’я військовослужбовців, дотриманням ними правил особистої гігієни, — підкреслив майор медичної служби Володимир Гіболенко.

Варто зазначити, що українські військовослужбовці роблять внесок у боротьбу з небезпечним вірусом. Екіпажі загону виконують польотні завдання в інтересах Всесвітньої організації охорони здоров’я та Всесвітньої продовольчої програми. У найвіддаленіші куточки Ліберії українські миротворці доставляють необхідний вантаж та продовольство. Крім того, керівництво національного контингенту, враховуючи досвід виконання польотних завдань в африканському небі, особливості сезонних метеорологічних процесів та обізнаність щодо реального стану авіаційних майданчиків для посадки, постійно консультує екіпажі авіаційних підрозділів країн, які для надання допомоги у вирішенні проблем пов’язаних із вірусом Ебола прибувають до Ліберії.