З полону терористів звільнено офіцера ЗСУ
Сьогодні, 28 листопада, із полону терористів звільнено офіцера Збройних сил України, підполковника Володимира Гулия.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України з посиланням на керівника української робочої групи Спільного центру з контролю та координації питань щодо припинення вогню та поетапної стабілізації лінії розмежування сторін генерал-лейтенанта Володимира Аскарова.
До цієї робочої групи Спільного центру входять представники української сторони, моніторингової групи ОБСЄ та ЗС РФ.
Як йдеться в повідомленні, бойовики «ДНР» захопили офіцера 5 листопада.
Тоді бойовики повідомили українській стороні, що у них перебуває полонений офіцер ЗСУ, якого поранено в ноги, і вони його розстріляють або відпустять лише після проведення переговорів.
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Бойовики визначили місце передачі неподалік населеного пункту Нікішино, поблизу Дебальцево. Від української сторони на проведення перемовин прибула група військовослужбовців у складі 5 осіб, серед яких був і підполковник Гулий. «Але терористи підступно обманули наших військових та захопили усіх в полон», - йдеться в повідомленні.
На сьогодні з тієї групи у полоні терористів перебуває ще 4 військових. Ведуться перемовини щодо їх звільнення.