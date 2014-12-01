Спеціальний центр у зоні АТО продовжує працювати над проблемою повного припинення вогню
12:51, 01 грудня 2014Військо
0 0
В зоні проведення Антитерористичної операції продовжено роботу спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
REUTERS
До діяльності робочого органу у відповідності до умов Мінського протоколу залучені сторони від Збройних сил України та РФ, і представники, так званих, самопроголошених “ДНР” та “ЛНР”.
Робочу групу від Української сторони очолює генерал-лейтенант Володимир Аскаров.
– Основним завданням центру є: поступове вирішення конфліктних питань на сході України. Ми працюємо над проблемою повного припинення вогню, – зазначає генерал-лейтенант Володимир Аскаров.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter