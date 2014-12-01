Українці перерахували армії вже понад 151 мільйона гривень

З цієї суми 139,762 мільйона гривень – грошові перекази на матеріально-технічне, решта – на медичне забезпечення Збройних Сил України.

За допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер “565” на підтримку Української армії перераховано 36,908 мільйона гривень (усі – на матеріально-технічне забезпечення ЗС України).

Крім того, на рахунки Міноборони надійшло 155,86 тисячі доларів США, 78,6 тисячі євро, 5,3 тисячі чеських крон, 450 канадських доларів, 140 швейцарських франків, 12,5 тисячі польських злотих. Всього продано іноземної валюти в гривневому еквіваленті 3 млн 166,5 тисячі гривень.

Міністерство оборони, Збройні Сили України висловлюють щиру вдячність усім небайдужим громадянам, які долучилися до благодійної акції “Підтримай Українську армію”, та продовжують надавати допомогу вітчизняним Збройним Силам з метою підвищення їх боєготовності та зміцнення обороноздатності держави.