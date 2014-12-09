Після початку дії припинення вогню пролунав один мінометний постріл - Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам т.в.о. начальника Управління преси та інформації Міністерства оборони України, полковник Валентин Буряченко.

"З 8.00 нашим військам відданий наказ не відкривати вогонь, тільки за дозволом начальника штабу АТО. Проте о 9.15 пролунав мінометний постріл у секторі "А" Луганської обоасті. Зараз з'ясовується, хто це зробив", - сказав Буряченко, відповідаючи на запитання щодо поточної ситуації в зоні АТО.

Читайте такожСьогодні о 8.00 на Донбасі має настати "день тиші" - прес-центр АТОТакож він додав, що інших випадків ескалації на сході України не спостерігається.