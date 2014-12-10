На Львівщині проходить злагодження новостворена артилерійська бригада

Зокрема, бійці окремого підрозділу бригади, озброєного 152-міліметровими гарматами «Гіацинт-Б», провели контрольні заняття з управління вогнем дивізіону, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

За словами заступника командира бригади, процес бойового навчання воїнів має короткострокові терміни та високу інтенсивність проведення практичних занять.

"Це вимога часу. Підрозділи бригади збільшили дистанцію ведення вогню на відстань до 10 кілометрів. Такий підхід характерний для виконання завдань в зоні проведення АТО. Наші військовослужбовці щоденно проводять заняття з урахуванням досвіду бойових дій на сході нашої держави", - зазначив офіцер.

За підсумками виконання вогневих завдань окремий артилерійський підрозділ бригади отримав тверду «четвірку» та показав добру готовність до виконання завдань за призначенням.