У Чернігівській області відновлюють військовий аеродром

У Чернігові підрозділи Державного науково-випробувального центру Збройних Сил України та військовослужбовці окремого інженерно-аеродромного батальйону, завершили перший етап відновлювальних робіт території військового аеродрому “Півці”, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Зокрема, військовослужбовці розчистили понад 1200 метрів щілинних з’єднань злітно-посадкової смуги, привели до порядку прилеглі майданчики та підготували об’єкти для подальшої заливки бетону.

"Зараз ми реалізовуємо план першочергових заходів з відновлення найважливіших об’єктів. Завершено перший етап робіт. Аеродром відновлюється з метою розгортання на ньому підрозділів нашого Центру та проведення фахівцями-науковцями робіт з переоснащення і випробування новітньої оборонної техніки, в тому числі й військової авіації", – зазначив заступник начальника Державного науково-випробувального центру Збройних Сил України з тилу підполковник Віктор Павлюк.

Слід додати, що у 2015 році на “Півцях” планується вперше випробувати посадку літака Ан-70 на злітно-посадкові смуги з ґрунтовим покриттям.