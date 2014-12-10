У Слов'янську офіцери ЗСУ передали препарати дитячій лікарні

Під час візиту офіцери передали медичній установі медикаменти для лікування маленьких пацієнтів на загальну суму десять тисяч гривен, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Як повідомив керівник групи координації цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України полковник Олександр Житник, під час проведення планової організаційної роботи нами було з’ясовано, що для якісного лікування діточок у лікарні існує потреба у окремих видах медичних препаратів.

За його словами, військовослужбовцями підрозділу було скоординовано роботу благодійників, волонтерських організацій та небайдужих громадян для вирішення цього проблемного питання.

"Люди відгукнулися. Вже через дві доби, від благодійників з Києва надійшла адресна фінансова допомога на закупівлю ліків для маленьких пацієнтів лікарні. У присутності представників засобів масової інформації, разом з працівницею медичної установи, в однієї з аптек ми закупили необхідні медичні препарати та передали їх в лікарню", – розповів полковник Олександр Житник.

"Ми хочемо та намагаємося робити усе що від нас залежить, щоб усі діти Донбасу мали щасливе дитинство, були здоровими та ніколи не бачили жах війни", – підкреслив офіцер.

Головний лікар дитячої лікарні міста Слов’янська Валерій Світличний подякував військовослужбовцям за надану допомогу та піклування про маленьких мешканців Донеччини.

"Велика подяка нашим військовим за людяність та доброту сердець. Ми зі свого боку також готові надавати будь-яку допомогу армії. Мене переповнюють позитивні емоції. Сьогодні стало відомо, що для потреб відділення інтенсивної терапії та реанімації лікарні, військовослужбовці цивільно-військового співробітництва організували доставку вантажу з електричним генератором. Від щирого серця дякуємо вам!", - сказав він.