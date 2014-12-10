На Луганщині військові активно співпрацюють з місцевими органами влади та населенням

Вибудовується чітка та системна співпраця і координація між армійськими підрозділами, які виконують бойові завдання в цьому регіоні з цивільним населенням, місцевими органами влади, волонтерами, іншими військовими формуваннями, урядовими та неурядовими організаціями, релігійними громадами тощо.

За словами керівника оперативної групи військово-цивільного співробітництва Збройних Сил України, серед місцевих мешканців, які проживають на звільнених від терористів населених пунктах Луганщини, відновлюється довіра до української армії. Вони бачать у ній надійного захисника, але, в той же час, вкрай потребують допомоги у налагодженні мирного і безпечного життя.

Спеціалісти оперативної групи військово-цивільного співробітництва виконують завдання щодо виявлення конкретних проблемних питань, розробляють шляхи їх вирішення, координують дії між представниками різних відомств та здійснюють супроводження процесу їх реалізації.

Також вони забезпечують створення умов для налагодження гуманітарної допомоги освітнім, медичним та соціальним закладам, залучення благодійних громадських організацій до реабілітації постраждалих внаслідок дій терористів та відновлення зруйнованої інфраструктури.