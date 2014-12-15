Міноборони: доба в зоні АТО пройшла без втрат для України

12:33, 15 грудня 2014
Військо
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В зоні АТО за добу не загинув жоден український військовослужбовець, незважаючи на 7 обстрілів бойовиками позицій українських військових.

За сутки силы АТО не понесли потерь \ Фото УНИАН

"Втрати серед особового складу протягом доби відсутні", - заявила речник Міністерства оборони Вікторія Кушнір на брифінгу, передає ZN.UA.

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Також в Міноборони представили дані про втрати з української сторони з початку АТО. Згідно з офіційною інформацією, кількість загиблих з українського боку становить 917, поранені ще 3 тис. 318 осіб.

У той же час, 6 грудня президент Петро Порошенко називав значно вищі цифри. За його інформацією, в ході протистояння в Донбасі загинули 1250 українських бійців.

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