Міноборони: доба в зоні АТО пройшла без втрат для України

"Втрати серед особового складу протягом доби відсутні", - заявила речник Міністерства оборони Вікторія Кушнір на брифінгу, передає ZN.UA.

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Також в Міноборони представили дані про втрати з української сторони з початку АТО. Згідно з офіційною інформацією, кількість загиблих з українського боку становить 917, поранені ще 3 тис. 318 осіб.

У той же час, 6 грудня президент Петро Порошенко називав значно вищі цифри. За його інформацією, в ході протистояння в Донбасі загинули 1250 українських бійців.