З початку АТО загинули 1 тис. 252 українських військових, майже 3 тисячі поранені - Порошенко

За час проведення АТО на Донбасі загинули 1 тис. 252 українських військових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Чугуєві Харківської області, виступаючи перед військовими, сказав президент України Петро Порошенко.

Він підкреслив, що протягом 2014 року українська армія змогла відродитися, але при цьому зазнала втрати.

“Ми понесли втрати. 1 252 тис. вояків загинули, майже 3 тисячі поранені", - сказав Порошенко.

Президент також зазначив, що, незважаючи на втрати, українські військові змогли зупинити просування найбільшої на континенті російської армії.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко прибув з робочою поїздкою до Харківської області. Літак президента о 13.20 приземлився на Чугуївському аеродромі.

Порошенка супроводжують міністр оборони України Степан Полторак, керівництво Генштабу ЗСУ та Адміністрації президента, державного концерну "Укроборонпром".

На військовому аеродромі в Чугуєві Порошенко привітає військовослужбовців з Днем Збройних Сил України і візьме участь в урочистій церемонії передачі в зону АТО більше 100 одиниць відновленої і модернізованої військової техніки.

Крім того, Порошенко з нагоди Дня Збройних Сил нагородить військовослужбовців знаками відзнаками.

Збройним силам України сьогодні буде передано близько 100 одиниць танків "Булат", Т-64 БВ, Т-72, бронетранспортерів 4Е ("Буцефал"), БТР-3Е-1У, самохідних артилерійських установок 2С-1, вантажних автомобілів КрАЗ, вертольотів Мі-8 та Мі-2.

Найближчим часом вся техніка буде спрямована в зону АТО.