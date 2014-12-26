Харківський бронетанковий почав встановлювати на танки системи динамічного захисту нового типу

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив прес-секретар АТО Андрій Лисенко.

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"Державне підприємство «Харківський бронетанковий завод», що входить в державний концерн «Укроборонпром», продовжує ремонт танків Т-64Б1 для української армії. Корпусу і башти бронемашин оснастили навісним динамічним захистом типу «Контакт», який захищає від багатьох потужних протитанкових засобів", - сказав Андрій Лисенко.