Харківський бронетанковий почав встановлювати на танки системи динамічного захисту нового типу
15:26, 26 грудня 2014Військо
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Харківський бронетанковий завод почав встановлювати на бронетехніку системи динамічного захисту типу "Контакт".
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив прес-секретар АТО Андрій Лисенко.
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"Державне підприємство «Харківський бронетанковий завод», що входить в державний концерн «Укроборонпром», продовжує ремонт танків Т-64Б1 для української армії. Корпусу і башти бронемашин оснастили навісним динамічним захистом типу «Контакт», який захищає від багатьох потужних протитанкових засобів", - сказав Андрій Лисенко.
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