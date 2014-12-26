В 2015 році на армію буде спрямовано 5,2% ВВП

Про це заявила міністр фінансів Наталія Яресько. "5,2% ВВП наших витрат буде спрямовано на армію. Україна знаходиться у стані військового конфлікту. Насправді, саме сьогодні наша держава виборює свою свободу і незалежність. Ми не маємо права програти, інакше існування України як держави опиниться під загрозою. Україна повинна захистити свою територіальну цілісність і суверенітет. Це – висока мета, яка має високу ціну. Тому ми не маємо морального права зменшити видатки на оборону", - заявила міністр.

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"Хто не хоче годувати свою армію – годує чужу", - підкреслила вона.

За словами міністра, протягом всього військового конфлікту на Донбасі українська арміявідчуває підтримку простих громадян та волонтерів. "Це підтримка і моральна, і матеріальна. Держава не має права перекладати тягар війни на плечі громадян. Армія з народом. Влада – з армією", - заявила Наталія Яресько.