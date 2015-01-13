Техніка для військових потреб може вилучатися тільки у державних і приватних підприємств - Генштаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив перший заступник начальника Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу ЗСУ Володимир Талалай.

“Вилучення техніки передбачено від підприємств усіх форм власності, але від цивільної особи, в якої у власності є одна чи дві одиниці техніки, такого вилучення здійснюватися не буде”, - сказав Талалай.

Читайте такожУ Міноборони назвали основні пункти мобілізації-2015: три хвилі без строковиків в АТОТакож він додав, що існують ліміти вилучення, які встановлені таким чином, щоб не допустити руйнування господарства, з якого може вилучатися техніка.

Окрім того, Талалай додав, що у разі потреби вилучатиметься, в першу чергу, важка дорожня та будівельна техніка. Компенсації за використання техніки у військових цілях не передбачено, але у разі знищення під час бойових дій, держава зобов'язана відшкодувати власнику її вартість.