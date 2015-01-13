Українські ВМС провели спільне тренування з есмінцем ВМС США

Про це УНІАН повідомив начальник прес-центру командування українських ВМС Олег Чубук.

За його інформацією, заходи, до яких з боку української сторони залучалися фрегат «Гетьман Сагайдачний», вертольоти і літаки морської авіаційної бригади, проводилося з метою відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональних тактичних з’єднань відповідно до стандартів НАТО, підвищення рівня взаємосумісності підрозділів.

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«Тренування типу PASSEX є доброю нагодою для відпрацювання сумісних дій двох і більше кораблів в різних умовах та обставинах, і ми сповна використали її для підтримання навченості екіпажів щодо відпрацювання стандартних процедур», - процитував Чубук слова начальника штабу бригади надводних кораблів капітана 2 рангу Дмитра Глухова.

Сьогодні фрегат «Гетьман Сагайдачний» після успішного виконання поставлених завдань повернувся до місця постійного базування.