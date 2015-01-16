Полторак обіцяє "гарантовано прозорі" тендери для армії

Про це, сьогодні 16 січня 2015 року, повідомив міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак під час години запитань до Уряду у Верховній Раді України.

"Наразі забезпеченням військовослужбовців займаються департамент державних закупівель, а також Тил ЗС України. Після завершення реформування оборонного відомства, ці повноваження візьме на себе відомий волонтер Неллі Стельмах. Команда волонтерів вже проводить серйозну роботу щодо пошуку вітчизняних виробників для подальшої співпраці", - повідомив міністр.

Читайте такожЧисельність української армії хочуть збільшити до 250 тисяч військовихЗа словами Полторака, на перший квартал 2015 року продовжено усі договори на забезпечення, які діяли у 2014 році, а з квітня повністю зміняться постачальники.

"Усі тендерні процедури гарантовано будуть прозорими, і в них переможуть конкурентоспроможні виробники, які найбільше будуть відповідати вимогам Міністерства оборони", - підкреслив голова вітчизняного оборонного відомства.