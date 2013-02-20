Міністр оборони Лебедєв розказав, що буде з військовими містечками

«Українська сторона виступила з пропозицією освоєння земель Міністерства оборони України і тих, що орендує Міністерство оборони Російської Федерації під будівництво житла для військовослужбовців як українських Збройних Сил, так і Збройних сил Росії», – повідомив Павло Лебедєв за підсумками зустрічі з головою Міноборони РФ. Зі слів Павла Лебедєва, Міністерство оборони України відпрацювало механізми реалізації надлишкового військового майна, а саме – військових містечок, які вивільнені від військових частин і не використовуються за призначенням. Про це повідомляє прес-служба Міноборони України. «Їх буде реалізовано на відкритих публічних і прозорих аукціонах з контролем громадськості, а отримані кошти спрямовано на забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил України. Дані об’єкти є досить привабливими для інвесторів, як бази для створення технопарків або житлових комплексів. На зустрічі я запропонував російській стороні взяти участь у цьому проекті. Наразі чекаємо відповіді», – повідомив голова Міноборони України. Під час переговорів Павло Лебедєв також ініціював важливе питання щодо виплати пенсій на території України для військових пенсіонерів РФ, які після завершення військової служби проживають у Севастополі. «Потрібно вирішити питання на законодавчому рівні, щоб вони могли отримувати свої пенсії у Севастополі, що значно полегшить цю процедуру для людей. Сьогодні для отримання пенсії пенсіонер повинен виїжджати у Росію, а це незручно, це витрати. Головне – зробити те, що потрібно людям. Рішення на законодавчому рівні між нашими країнами зніме цю проблему і стане стимулюючим для економіки міста», – відзначив Лебедєв.