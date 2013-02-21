Підполковник Володимир Щербаков загасив пожежу у палаючій квартирі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони України, ця подія сталася у самому центрі Севастополя. Серед білого дня, приблизно о другій годині, загорілася квартира у житловому будинку на вулиці Радянській. У той час повз нього проходив підполковник Військової служби правопорядку Володимир Щербаков, який направлявся додому на обід.

Офіцер проходить службу у Кримському територіальному управлінні Військової служби правопорядку на посаді начальника відділу організації охорони, патрульно-постової служби, розшуку та діяльності ВСП у гарнізонах.

Коли офіцер побачив, що з вікон квартири на третьому поверсі валить густий дим, не роздумуючи ні секунди, він кинувся у під'їзд до дверей палаючої квартири.

«Йдучи по вулиці, я почув якийсь хлопок, і звук падаючого чи то скла, чи то шиферу. Я спочатку подумав, що хтось перекриває дах, але побачив двох чоловіків, які показували за ріг будинку і намагалися кудись додзвонитися по мобільному телефону. Коли я побачив пожежу, то подзвонив оперативному черговому і піднявся на третій поверх», – розповів офіцер.

Через зачинені металеві двері палаючої квартири вибивався дим. Ані сусіди, ані підполковник Щербаков не знали, чи є у квартирі люди, тому офіцер миттєво прийняв рішення відкрити двері. Він попросив сусідів принести лом або сокиру.

«Мені не вдалося акуратно відкрити ці двері, які вже розжарилися від вогню. Сокирою я вирубав складний замок і побачив ще два, тому ломиком доламав їх та відкрив двері. Уся квартира була в диму, але, пробравшись у коридор, під димом я побачив, що в кімнаті горить підлога і меблі, а зі стелі падала штукатурка. На щастя, у квартирі нікого не було», – сказав Володимир Щербаков.

Тут хтось із сусідів згадав, що в під'їзді є пожежний гідрант. Офіцер розмотав його, перевірив, чи йде вода, і знову пробравшись в коридор, як можна далі просунув рукав в палаючу кімнату.

За словами переляканих жінок-сусідок, Володимир Щербаков все робив мовчки й зосереджено, не панікуючи і не відволікаючись ні на що. Коли він вибрався з квартири віддихатися від їдкого диму, підоспіли пожежні, які увійшли в палаючу квартиру та погасили вогонь.

«Пожежники приїхали швидко, буквально за десять хвилин. Але ми всі були вражені, як цей офіцер, не роздумуючи, почав все робити сам», – розповіла одна з мешканок будинку.

А підполковник Володимир Щербаков зателефонував своєму командирові та попросив дати йому додаткову годину, щоб перевдягнутися.

Коли про вчинок офіцера узнали його товариші по службі, командування вирішило нагородити його. На загальному шикуванні військовослужбовців Кримського територіального управління Військової служби правопорядку тимчасово виконуючий обов’язки командира військової частини полковник Костянтин Завалій вручив підполковнику Володимиру Щербакову почесну грамоту, а вдячні мешканки того будинку, де сталася пожежа, прийшли привітати його з букетом квітів й подарунком.

А вже наступного дня підполковник Володимир Щербаков зі своїми підлеглими та колегами забезпечували роботу у Севастополі міністрів оборони України і Російської Федерації Павла Лебедєва і Сергія Шойгу, а також військових делегацій двох держав.