Міноборони РФ просить українських колег врегулювати митні процедури для переозброєння ЧФ

Про це повідомив сьогодні, 23 лютого, на брифінгу представникам ЗМІ Міністр оборони України Павло Лебедєв на полігоні 169-го навчального центру Сухопутних військ Збройних Сил України (смт. Десна).

– Міністерство оборони Російської Федерації звернулося з тим, що вони планують проводити переозброєння свого Чорноморського флоту і попросило врегулювати питання митних процедур, – сказав керівник вітчизняного оборонного відомства.

Разом з тим, Павло Лебедєв підкреслив, що питання митних процедур не входить до компетенції Міністерства оборони, тому відповідні документи будуть оформлені і передані у Міністерство доходів і зборів, в Кабінет Міністрів та до Міністерства фінансів.

– Бажання Росії зрозуміло, адже технології йдуть уперед і бажання переозброїти свій флот – справедливе. Тому необхідно вирішити всі питання на законодавчому рівні, враховуючи інтереси в тому числі України як позаблокової держави, – сказав Міністр оборони України Павло Лебедєв.