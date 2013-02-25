Міноборони буде задіяно у відпрацюванні плану попередження паводку під час весняного водопілля

За словами заступника директора Департаменту управління рятувальними силами Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна, наразі розроблено план безаварійного пропуску паводка й сходження льоду. Він регулює порядок дій міжвідомчого угруповання сил під час весняного водопілля.

«Зокрема задіяні Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, Державне агентство водних ресурсів, Міністерство інфраструктури, Міністерство енергетики та вугільної промисловості», – повідомив він.

Передбачається можливість залучення у разі небезпеки близько 42,5 тис. осіб, 5 тис. одиниць техніки, 830 засобів запобігання водним перешкодам, а також 90 піротехнічних розрахунків. При цьому, з огляду на гідрологічні особливості, територію України розділено на 9 регіонів оперативного реагування.

У свою чергу директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда зазначає, що максимальний рівень весняної повені в Києві в нинішньому році становитиме 600-640 см вище умовного нуля, тоді як середній рівень весняної повені становить 715 см.