Міноборони буде задіяно у відпрацюванні плану попередження паводку під час весняного водопілля
За прогнозами фахівців, повені зі значними негативними наслідками для господарства цього року не очікується. Наразі процеси весняного водопілля проходять без ускладнень.
За словами заступника директора Департаменту управління рятувальними силами Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна, наразі розроблено план безаварійного пропуску паводка й сходження льоду. Він регулює порядок дій міжвідомчого угруповання сил під час весняного водопілля.
«Зокрема задіяні Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, Державне агентство водних ресурсів, Міністерство інфраструктури, Міністерство енергетики та вугільної промисловості», – повідомив він.
Передбачається можливість залучення у разі небезпеки близько 42,5 тис. осіб, 5 тис. одиниць техніки, 830 засобів запобігання водним перешкодам, а також 90 піротехнічних розрахунків. При цьому, з огляду на гідрологічні особливості, територію України розділено на 9 регіонів оперативного реагування.
У свою чергу директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда зазначає, що максимальний рівень весняної повені в Києві в нинішньому році становитиме 600-640 см вище умовного нуля, тоді як середній рівень весняної повені становить 715 см.