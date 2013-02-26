Майбутні головні старшини рот та батальйонів складають держіспити

Впродовж двох тижнів члени комісії оцінюють знання та практичні навички випускників Військового коледжу, які навчаються за спеціальністю “Адміністрування у військових підрозділах (рота, батальйон)”. Зокрема, курсанти складають державні іспити із фізичної підготовки, іноземної мови, комплексний іспит за спеціалізацією, а також мають захистити дипломні роботи.

За словами начальника Військового коледжу сержантського складу полковника Ігоря Мурашова, цей випуск знаковий, адже він перший після збільшення структурних складових та чисельного складу навчального підрозділу Академії, а курсанти, які зараз складають державні іспити, були переведені з раніше розформованого Військового коледжу сержантського складу Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”.

– Цьогорічні випускники відзначаються високим рівнем фахової підготовки та наполегливістю в організації своєї повсякденної діяльності, – розповів полковник Ігор Мурашов.

Робота Державної екзаменаційної комісії триватиме до 2 березня, після чого відбудеться урочистий ритуал випуску. По закінченню навчання військовослужбовці будуть скеровані для подальшого проходження служби на посадах головних старшин рот, батальйонів та рівних їм підрозділів.