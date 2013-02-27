Ліцеїсти Богуна втретє стали володарями Гран-прі “Маю честь!”

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міноборони, фінал конкурсу та церемонія нагородження переможців пройшла у Київському палаці дітей та юнацтва.

Під час фестивалю-конкурсу старшокласники змагалися в інтелектуально-творчих та мистецьких конкурсах: “Лицарі мого роду”, “Якби я в армії служив”, “Пісні звитяги”, “У солдата вихідний”.

Журі, яке складалося з ветеранів та учасників бойових дій, представників вітчизняного оборонного відомства, освітян тощо, визначило переможців. За підсумками набраних балів володарем Гран-прі став вихованець Київського військового ліцею імені Івана Богуна Євген Атаманов. Він, разом з іншими призерами заохочений головою КМДА Олександром Поповим путівками до оздоровчого табору “Артек”.

Варто зазначити, що представники цього навчального закладу вже втрете виборють головну нагороду цього конкурсу.