Герою України Євгену Березняку виповнилося 99 років

Його біографія – чи не найкращий приклад для військово-патріотичного виховання далеко не одного покоління. Життєвих історій Євгена Степановича вистачило не на одну історичну й художню книгу, і навіть на кінострічку, що увіковічила подвиг героїв-розвідників. Ним захоплювались і продовжують захоплюватись тисячі людей, серед яких – його учні, студенти, слухачі, колеги по роботі і товариші по службі, адже такого живого прикладу поєднання мужності, героїзму, таланту, освіченості, людяності годі й шукати. Чесноти Євгена Степановича можна перелічувати нескінченно, з цим погодиться кожен, кому хоча б раз у житті пощастило спілкуватися з цією непересічною і надзвичайно цікавою людиною.

Мабуть, саме тому щороку 25 лютого поштова скринька буквально тріщить від вітальних листів та телеграм, а двері оселі Євгена Степановича майже не зачиняються від ранку і до вечора, пропускаючи численних бажаючих особисто висловити йому свою шану.

Традиційно цьогоріч Євгена Степановича Березняка привітали представники колишнього та теперішнього керівництва Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Всеукраїнського громадського об’єднання “Об’єднання ветеранів розвідки України”, Фонду ветеранів воєнної розвідки. Крім розвідників, завітали із вітаннями до Є. С. Березняка Віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул і голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

Крім квітів і подарунків, цього дня поважний іменинник отримав численні побажання міцного здоров’я, благополуччя, довголіття.

У роки війни Євген Березняк очолював розвідувальну групу під кодовою назвою “Голос”, якій вдалося зібрати та передати достовірну й повну інформацію про плани мінування Кракова, озброєння та дислокацію нацистських військ. Завдяки цьому було зірвано воєнну операцію гітлерівців, заплановану на січень 1945 року.

Образ радянського розвідника став прототипом героя фільму "Майор Вихор", знятого за мотивами твору письменника Юліана Семенова.

Генерал-майор у відставці Євген Березняк є почесним громадянином Києва, Кракова, Дніпропетровська. Крім цього, Євген Степанович – Герой України, почесний співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, почесний солдат Військово-дипломатичній академії, почесний академік і професор багатьох навчальних закладів України, нагороджений вищими військовими нагородами Польщі, численними орденами, медалями та відзнаками колишнього СРСР, України, Російської Федерації та громадських організацій.