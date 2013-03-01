У Криму 120 воїнів поповнили лави морських піхотинців

Строковики, молоді контрактники та офіцери з Харківщини, Івано-Франківщини, Луганщини та Криму пройшли випробування на палаючій вогнем «смузі перешкод». За драйвом і звитягою “чорних беретів” із захопленням спостерігали учні двох феодосійських шкіл та сироти з місцевого дитячого будинку разом зі своїм вихователем - керівником методичного об’єднання викладачів предмету “Захист Вітчизни” Олександр Плоткін.

- Школярі – завжди бажані гості в морській піхоті. З кожним роком ми посилюємо навантаження при проходженні “смуги морського піхотинця”. Я сам пройшов цей ритуал у 2007 році, - пригадав командир “чорних беретів” Дмитро Делятицький. - З того часу багато що змінилося, а цього року ми ввели у дію психологічну смугу перешкод.

- Цей ритуал об’єднав наш колектив. Коли на тобі каска, автомат, бронежилет - не просто подолати протитанкові рви, саме взаємовиручка допомагає здолати багатометрові стінки, перенести човен, який, до речі, має дуже велику вагу та пройти загазовані намети, - поділився враженнями матрос Олег Старнійчук. - Раджу старшокласникам потрапити служити в підрозділи морської піхоти. Недарма у всьому світі саме морський піхотинець є символом універсального “солдата”, - усміхнувся військовослужбовець.

Під час ритуалу бійці пообіцяли досконало опанувати і завжди мати готову до бою зброю і військову техніку, ніколи не підводити і не кидати у біді своїх товаришів, бути взірцем для інших і вірним завжди військовому обов’язку. З цього часу воїни по праву носитимуть чорний берет і вважатимуться справжніми професіоналами.