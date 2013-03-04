У Львові відбувся перший випуск головних старшин

Випускники здобули кваліфікацію “фахівець з роботи з особовим складом, сержант військового управління”.

– За час державної атестації курсанти показали добрі теоретичні знання та практичні навички з усіх предметів, – зазначив у вступному слові голова Державної екзаменаційної комісії тимчасово виконуючий обов’язки начальника відділу військових навчальних закладів штабу управління бойової підготовки Командування Сухопутних військ ЗС України підполковник Сергій Іванець.

Офіцер подякував особовому складу коледжу за якісну підготовку сержантів і прапорщиків, а випускникам побажав подальших успіхів у військовій кар’єрі.

В урочистій обстановці дипломи молодшого спеціаліста були вручені прапорщику Ігорю Польному, сержанту служби за контрактом Павлу Костогризову, а старший сержант служби за контрактом Євген Ковальов отримав диплом з відзнакою.

Після закінчення навчання військовослужбовці будуть скеровані для подальшого проходження служби на посадах головних старшин рот, батальйонів та рівних їм підрозділів, також вони зможуть виконувати обов’язки старших інструкторів територіальних центрів комплектування та сержантів-інструкторів.

Нагадаємо, що впродовж двох тижнів члени Державної екзаменаційної комісії оцінювали знання та практичні навички випускників Військового коледжу. Зокрема, курсанти успішно склали державні іспити із фізичної підготовки, іноземної мови, а також комплексний іспит за спеціалізацією та захистили дипломні роботи.