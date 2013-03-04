Нову військову форму вирішили зробити більш комфортною

– Настав час, коли необхідно змінювати військову форму одягу. Матеріал, з якого вона виготовляється, повинен бути більш комфортним, придатним для виконання завдань, які сьогодні стоять перед Збройними Силами України, – на цьому наголосив сьогодні, 4 березня, під час прес-конференції у Будинку уряду перший заступник Міністра оборони України Олександр Олійник.

За його словами, нова військова форма одягу має бути міцна, легка і комфортна.

– Вже сьогодні експериментальні зразки нової військової форми одягу проходять випробування в окремих підрозділах Збройних Сил України. Тож поступово всіх українських військовослужбовців буде перевдягнуто у нову форму одягу, – повідомив журналістам Олександр Олійник.