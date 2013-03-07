Українські десантники у Ліберії вдосконалюють свої навики

Рятувальна парашутно-десантна група 56-го окремого вертолітного загону Місії ООН у Ліберії, де командиром військовий льотчик 1 класу полковник Петро Пліс, провела практичне відпрацювання вправ на місцевому аеродромі. Миротворці виконали безпарашутне десантування з вертольота Мі-8 за допомогою бортової лебідки.

Спочатку рятувальники пройшли курс теоретичної та практичної підготовки на землі. Було відпрацьовано весь алгоритм дій з виконання вправи десантування за допомогою спускового пристрою на сушу до тих, хто зазнав лиха, та надання їм необхідної допомоги.

Метою даного тренування було підготувати, навчити і провести практичне заняття з виконання спуску та підйому.

– Існує три основні види десантування груп, – розповідає начальник пошуково-рятувальної і парашутно-десантної служби 56-го ОВЗ полковник Сергій Роміцин. – Це посадковий, у режимі висіння та парашутний. Цього разу миротворці відпрацювали вправи з режиму висіння вертольота Мі-8, – додав офіцер.

Вперше виконали спуски-підйоми лікарі-рятівники загону з усією необхідною медичною укладкою.

Довідка. Особовий склад українського миротворчого вертолітного загону в Ліберії з 2004 року 17 разів залучався до проведення пошуково-рятувальних операцій екіпажів та пасажирів вертольотів, команд кораблів, місцевого населення під час сезону дощів.