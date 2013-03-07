Під Новобогданівкою триває робота загону розмінування Міноборони

Як зазначив командир зведеного загону підполковник Іван Тіщенко, роботи по розмінуванню були розпочаті 1 березня, і триватимуть приблизно до кінця квітня. Зараз на місці працюють 86 військовослужбовців та 23 одиниці техніки.

– Сапери загону займаються перевіркою периметра та адміністративною територією. Дана територія ділиться на квадрати, які ретельно оглядають з дотриманням заходів безпеки. Перш ніж почати роботи по розмінуванню, з даної території прибираються залишки залізобетонних конструкцій, сухої торішньої трави і рослинності. Паралельно з цим сапери виявляють і вилучають вибухонебезпечні предмети, – зазначив підполковник Іван Тіщенко.

Всі знайдені боєприпаси складуються та зберігаються у спеціально обладнаному приміщені, яке знаходиться під охороною. Знищення даних предметів буде здійснюватися у спеціально обладнаних місцях один раз на тиждень, щоп’ятниці.