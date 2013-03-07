Під Новобогданівкою триває робота загону розмінування Міноборони
За шість днів роботи військовослужбовцями зведеного загону розмінування Міністерства оборони України на території колишньої артилерійської бази поблизу села Новобогданівка Запорізької області виявлено 1401 вибухонебезпечний предмет.
Як зазначив командир зведеного загону підполковник Іван Тіщенко, роботи по розмінуванню були розпочаті 1 березня, і триватимуть приблизно до кінця квітня. Зараз на місці працюють 86 військовослужбовців та 23 одиниці техніки.
– Сапери загону займаються перевіркою периметра та адміністративною територією. Дана територія ділиться на квадрати, які ретельно оглядають з дотриманням заходів безпеки. Перш ніж почати роботи по розмінуванню, з даної території прибираються залишки залізобетонних конструкцій, сухої торішньої трави і рослинності. Паралельно з цим сапери виявляють і вилучають вибухонебезпечні предмети, – зазначив підполковник Іван Тіщенко.
Всі знайдені боєприпаси складуються та зберігаються у спеціально обладнаному приміщені, яке знаходиться під охороною. Знищення даних предметів буде здійснюватися у спеціально обладнаних місцях один раз на тиждень, щоп’ятниці.