Підписано Дорожню карту щодо співробітництва ЗС України з НАТО

Фото: Міністерство оборони України

Метою укладання зазначеного документу є організація співпраці та отримання експертно-дорадчої підтримки в галузі стандартизації, спрямованої на впровадження нормативних документів НАТО у Збройних Силах України, а також отримання методичної та практичної допомоги з боку Агенції НАТО зі стандартизації.

Документ визначає конкретні напрями співпраці з Агенцією НАТО зі стандартизації, зокрема: вивчення досвіду діяльності робочих груп НАТО у галузі стандартизації, стажування українських офіцерів в Агенції НАТО зі стандартизації, отримання доступу до бази даних Агенції, участь у спільних проектах з підготовки угод зі стандартизації і публікацій НАТО та інші.

Підписання Дорожньої карти було здійснено з боку НАТО Директором Агенції НАТО зі стандартизації, доктором Шихангіром Аксітом, та від України – першим заступником начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майором Віктором Назаровим.

Під час свого виступу доктор Ш.Аксіт позитивно відзначив рівень співпраці зі Збройними Силами України у галузі стандартизації, а також підкреслив важливість запровадження практичних кроків співробітництва у рамках конструктивного партнерства з Альянсом.

У свою чергу генерал-майор Віктор Назаров подякував за підтримку процесів реформування Збройних Сил України, а також коротко окреслив пріоритети щодо порядку імплементації положень цього документу у Збройних Силах України.

Присутній на заході Директор управління співробітництва та регіональної безпеки Міжнародного військового штабу НАТО генерал-майор Карлос Бранко також наголосив на значущості моменту та зазначив, що підписання цього документу є важливим кроком на шляху досягнення взаємосумісності Збройних Сил України з підрозділами збройних сил країн НАТО.

Імплементація положень Дорожньої карти сприятиме реалізації вимог стратегічних документів України у галузі оборони і безпеки, та трансформації Збройних Сил України у відповідності до кращих світових стандартів.