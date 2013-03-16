На Волині врятованих із замету пасажирів автобуса розмістили у військовій казармі

У дислокованій на Волині 51-й окремій механізованій бригаді з метою ліквідації наслідків стихійного лиха військові виділили два тягачі - артилерійський БАТ-2 і танковий МАЗ-537. Підготували важку техніку до роботи військовослужбовці групи інженерного забезпечення та ремонтно-відновлювального батальйону на чолі із заступником командира бригади з озброєння підполковником Миколою Кухтіним.

Екіпажі БАТ-2 на чолі з начальником інженерної служби бригади майором Олегом Побережнюком та МАЗ-537, яким керував командир ремонтно-відновлювального батальйону підполковник Олег Головач відбули для розчищення автодороги Володимир-Волинський - Нововолинськ.

Біля населеного пункту Суходоли, що неподалік Нововолинська, військові побачили жахливу картину – біля сотні автомобілів стояли у заторі на автодорозі, понад дві сотні людей стали заручниками стихії. Витягати вантажні й легкові автомобілі зі снігових заметів військові продовжували без перерви до 2-ї години ночі 16 березня.

Загалом екіпажами було розчищено понад 17 кілометрів автодороги. Із затору військовослужбовці відбуксирували автобус ЛАЗ з 40 пасажирами, серед яких були діти та жінки.

Як повідомив заступник командира 51-ї окремої механізованої бригади з тилу Олег Комісарчук, командуванням частини було прийнято рішення розмістити врятованих зі снігової пастки людей в казармі одного з батальйонів.

- Ми вже не вперше надаємо допомогу тим, хто її потребує, підтверджуючи, що військовослужбовці Збройних Сил України – це справжні захисники Вітчизни та звичайних людей, - наголосив офіцер.