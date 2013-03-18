У 2013 році на військову службу за контрактом прийнято понад 260 осіб

За словами тимчасово виконуючого обов’язки начальника Територіального управління «Північ» полковника Сергія Полтавця, на сьогодні цей напрямок роботи є одним із головних у повсякденній діяльності колективів органу військового управління.

– Від початку цього року ми прийняли на військову службу за контрактом понад 260 осіб. Зараз працівники військкоматів активно працюють з юнаками, які залучаються до приписної кампанії, випускниками шкіл, технікумів та училищ. Районні та міські військові комісари проводять велику роботу з військовослужбовцями-строковиками своїх місцевостей щодо можливості прийняття їх на військову службу за контрактом, – розповів полковник Сергій Полтавець.

З усієї кількості громадян, призваних впродовж трьох місяців поточного року на військову службу за контрактом з областей зони відповідальності Територіального управління «Північ», до військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України відправлено близько 100 осіб, Військово-Морських Сил – понад 30. Також групи контрактників відбули до Повітряних Сил, у частини Високомобільних десантних військ та центрального підпорядкування.

За попередніми підсумками роботи із залучення громадян на військову службу за контрактом полковник Сергій Полтавець у кращий бік відзначив колективи Житомирського обласного військового комісаріату, яким керує полковник Микола Залесський.