100 контрактників з Миколаєва виконали свій перший стрибок з парашутом

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міноборони, за словами керівника занять командира бригади полковника Олексія Шандара, набір військовослужбовців за контрактом іде у з’єднанні дуже жваво. При цьому активність проявляють не тільки мешканці Миколаївщини, але й інших областей України, які бажають стати професійними військовими.

– З цієї сотні військовослужбовців-контрактників приблизно половина – місцеві мешканці. Причому багато з них уже відслужили строкову службу, – зазначив полковник Олексій Шандар.

У з’єднанні радо приймають нових солдатів-контрактників. За словами заступника командира бригади з виховної роботи підполковника Івана Савки, за кожним контрактником закріплено досвідченого воїна-десантника, який допомагає опанувати ази військової служби у Високомобільних десантних військах ЗС України.