Заступник Міністра оборони України провів прийом громадян з особистих питань

Більшість питань стосувалися подальшого проходження військовослужбовцями військової служби, покращення їхніх житлових умов, а також вирішення проблемних питань, які виникли під час здобуття військової освіти.

Зокрема, ініціативна група батьків курсантів Військового інституту Київського національного університету ім. Т.Шевченка звернулася до заступника Міністра оборони України – керівника апарату з проханням надати курсантам можливість продовжити навчання у військовому навчальному закладі у період його реформування. Свою думку з цього приводу висловили як посадові особи Міністерства оборони України, так і батьки курсантів. Уважно вислухавши батьків, Володимир Можаровський наголосив, що остаточне рішення щодо реформування ВІКНУ ім. Т.Шевченка буде прийматися в контексті прийняття та затвердження Державної програми реформування і розвитку Збройних Сил на період до 2017 року, а отже Міністерство оборони України продовжує ґрунтовне та всебічне вивчення пропозицій, які стосуються не лише вдосконалення системи підготовки військових фахівців, а й забезпечення курсантам гарантій на здобуття військової освіти.

Суть звернення громадянина Іоанна Ткаченка до заступника міністра оборони України – керівника апарату також стосувалося військової освіти, а саме прохання юнака надати йому, колишньому випускнику військової кафедри, який має звання “молодшого лейтенанта” запасу, дозволу на вступ до Харківського університету Повітряних Сил.

– Ми можемо лише вітати Ваше бажання навчатися у військовому навчальному закладі, - наголосив Володимир Можаровський, звертаючись до відвідувача. – Але, відповідно до вимог Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, зарахування кандидатами на навчання тих осіб, які вже мають офіцерське звання, законом не передбачено. Заступник Міністра оборони України – керівник апарату дав доручення представникам від департаменту військової освіти та науки та правового департаменту вивчити можливі шляхи вирішення проблеми, але виключно у правовій площині.

А ось звернення громадянки Наталії Сидоренко та підполковника запасу Олександра Соліонова до заступника Міністра оборони – керівника апарату, яке стосувалося забезпечення їх постійним житлом, було розглянуто з позитивною резолюцією. Володимир Можаровський надав слово представнику Головного квартирно-експлуатаційоного управління Міністерства оборони України, який поінформував заявників, що одностайним рішенням членів житлової комісії гарнізону міста Києва та членів комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах Збройних Сил України було прийнято позитивне рішення про забезпечення їх житлом, а отже відповідні документи найближчим часом будуть подані Міністру оборони України на підпис.

– Ми повинні всіляко відстоювати інтереси і дбати про забезпечення соціального захисту не лише тих хто служить у війську зараз, а й офіцерів запасу та членів родини померлих військовослужбовців. І те, що люди найближчим часом отримають житло, є свідченням саме такої позиції, яку демонструє оборонне відомство, – констатував Володимир Можаровський.

На підставі усіх рішень, прийнятих під час прийому заступником Міністра оборони України – керівником апарату, в Управлінні по роботі з громадянами та доступу до публічної інформації Міноборони буде складено протокол, який буде затверджено Міністром оборони України.