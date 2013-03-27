У ліквідації наслідків негоди брали участь більше 4800 військовослужбовців

Перший заступник Головнокомандувача Збройних Сил України відповів на запитання, які стосувалися участі українських військовослужбовців у ліквідації наслідків снігових заметів, реформування Збройних Сил України, діяльності благодійного Фонду “Захисник Вітчизни – Рятівник” тощо, повідомили у прес-службі відомства.

– Під час нашої розмови військовослужбовці Збройних Сил України спільно з підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій продовжують ефективно долати наслідки негоди – розчищають затори, визволяють зі снігового полону автомобілі, відновлюють транспортне сполучення між населеними пунктами. Суми, Житомир, Рівне, Хмельниччина, Львів – українські військові встигають скрізь, щоб допомогти постраждалим, – наголосив адмірал Ігор Кабаненко. – Ми працюємо пліч-о-пліч з усіма міністерствами та відомствами, при цьому найкраще координуємо дії з підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, з якими ми зараз працюємо в єдиному законодавчому полі.

Перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України повідомив, що з 15 березня 2013 року до виконання завдань з надання допомоги населенню в 10 областях України та місті Києві залучалося понад 4800 військовослужбовців та понад 270 одиниць техніки.

За цей час було розчищено понад 7200 км автомобільних доріг, евакуйовано понад 1230 одиниць цивільного автотранспорту та забезпечено обігрів і харчування близько 1000 осіб.