Під Новобогданівкою за місяць знищено понад 7500 вибухонебезпечних предметів

Протягом минулого тижня особовим складом зведеного загону вже очищено 35,6 гектарів території колишньої артилерійської бази, де знайдено та знищено 2444 вибухонебезпечних предметів.

Як зазначив командир зведеного загону підполковник Іван Тіщенко, роботи ускладнюються великою кількістю металевих предметів, що розкидало під час вибуху по всій території бази.

– Під час роботи сапери знаходять уламки ящиків, цвяхи, осколки, які не несуть жодної небезпеки. Для більшої ефективності за допомогою шляхопрокладача БАТ-2М ми знімаємо верхній шар ґрунту, що дозволяє нам проводити роботи з розмінування не лише якісно, а й на більшій глибині, – наголосив підполковник Іван Тіщенко.

Загалом за місяць роботи зведеним загоном знайдено та знищено понад 7500 вибухонебезпечних предметів.