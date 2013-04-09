На Херсонщині розпочалася підготовка вертолітників наступної ротації у Конго

Керівником заходу призначено тимчасово виконуючого обов’язки 11 окремої бригади армійської авіації підполковника Мухамада Буланбієва. Основним завданням зборів є удосконалення навичок пілотів, інженерно-технічного персоналу, а також військовослужбовців підрозділів забезпечення до виконання своїх функціональних обов’язків. Це означає, що під час зборів вертолітники будуть відпрацьовувати весь спектр завдань, які можуть виникнути під час перебування в далекій африканській країні.

Стосується це не тільки управління ґвинтокрилами в простих та складних метеоумовах, але і в бойовому застосуванні штатної зброї. Окремим завданням буде підготовка спеціалістів пошуково-рятувальної служби під час виконання відповідних операцій.

За словами керівника зборів підполковника Мухамада Буланбієва, під час заходу важливий акцент буде зроблено на дотриманні особовим складом усіх заходів безпеки під час виконання миротворчих завдань.

Збори триватимуть майже три тижні і завершаться наприкінці квітня сертифікацією, під час якої представники ООН будуть перевіряти готовність особового складу до виконання завдань за призначенням.