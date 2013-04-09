До Збройних Сил відправлено перші партії призовників

В урочистостях взяли участь представники Київської міської державної адміністрації, ветерани Великої Вітчизняної війни, представники громадських організацій столиці та інші гості.

Військовий комісар Київського міського військового комісаріату полковник Володимир Кидонь під час брифінгу для представників ЗМІ зазначив, що в ході призовної кампанії «Весна-2013» до лав Збройних Сил та інших військових формувань України з Києва буде направлено 415 юнаків. За його словами, ця цифра менша, ніж за аналогічний період минулого року. Це пов’язано із тим, що Збройні Сили України поступово переходять на комплектування військовослужбовцями-контрактниками. Зокрема, на строкову службу до частин Високомобільних десантних військ та Військово-Морських Сил, які майже повністю укомплектовані контрактниками, юнаки цієї весни не призиватимуться.

Відправили перших призовників зі збірних пунктів й інших областей України, що входять до зони відповідальності Територіального управління «Північ» Сухопутних військ ЗС України: Чернігівської, Черкаської, Харківської.

Готові до перших відправок і працівники військкоматів Житомирщини. Тут щоденно на обласній призовній дільниці проходять медичне обстеження близько 100 молодих людей. За результатами роботи медичних комісій 90% з них призначено по командах для відправки у війська. Житомирський обласний військовий комісар полковник Микола Залесський повідомив, що на обласному збірному пункті для повноцінної роботи військово-лікарської комісії створені всі належні умови, відібрані кращі фахівці медичних установ обласного центру. Загалом цієї весни з Житомирщини на строкову військову службу будуть призвані 500 осіб.

У Дніпропетровську сьогодні відправили на строкову службу майже вісімдесят призовників, 16 з яких проходитимуть строкову військову службу в Окремому полку Президента України. Урочистості пройшли біля Монументу Вічної Слави і мали символічний формат «Зустрічі поколінь». У заході взяли участь начальник штабу – перший заступник командира 6-го армійського корпусу полковник Сергій Корнійчук, військовий комісар Дніпропетровського обласного військового комісаріату полковник Сергій Калашніков, військовослужбовці Дніпропетровського та Черкаського гарнізонів, ветерани Великої Вітчизняної війни, представники органів місцевої влади, громадськість та молодь. Загалом навесні 2013 року 850 юнаків з Дніпропетровщини стануть строковиками.

А із Запоріжжя лави ЗС України та інших військових формувань поповнять 700 призовників області. Обласний військовий комісар полковник Давид Моін та інші почесні гості привітали молодих воїнів із початком військової служби і побажали їм успіхів в опануванні військової справи.

Також сьогодні, 9 квітня, перша урочиста відправка призовників відбулася з республіканського збірного пункту військового комісаріату Автономної Республіки Крим. Символічно, що цей захід відбувся під час святкування 69-ї річниці визволення Криму від німецько-фашистських загарбників, що цими днями проходить в Автономній Республіці Крим.

Понад 200 юнаків, які прибули на збірний пункт, зайняли свої місця в строю і готові до майбутнього випробування їх фізичної і моральної витривалості. Перша партія з 58 чоловік стартує до військових частин вже сьогодні, інші – найближчими днями. У заході взяли участь представники Верховної Ради, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Постійного представництва Президента України в автономії, ветерани, військовослужбовці, представники православного духовенства та Духовного управління мусульман Криму, члени родин майбутніх захисників Вітчизни.

– Я впевнений, що всі, хто сьогодні стоїть у цьому строю, сміливі, відповідальні люди, гідні нащадки бойової слави старших поколінь, здатні дотриматись та відродити кращі традиції нашого народу, – звернувся до призовників військовий комісар Автономної Республіки Крим генерал-майор Володимир Данчук.

Наприкінці заходу призовники отримали благословення від православного священика Димитрія Кроткова та представника Духовного управління мусульман Криму імама мечеті.

Взагалі восени на строкову військову службу з Криму буде призвано 750 юнаків, з них 350 будуть проходити службу безпосередньо у Збройних Силах України, решта – в інших військових формуваннях. У порівнянні з осіннім призовом це на 130 чоловік менше. Проте, враховуючи, що бажаючих служити у війську серед кримської молоді знайшлось багато, призовні комісії мають змогу здійснити більш досконалий відбір.

Цьогорічна весняна призовна кампанія до Збройних Сил та інших військових формувань України вже традиційно вирізняється великою кількістю призовників з вищою та середньо-спеціальною освітою, які бажають потрапити на військову службу. У той же час у зв’язку з підвищенням вимог до стану здоров’я критерії відбору майбутніх солдат стали жорсткіші.

Довідково. Загалом у квітні-травні поточного року на строкову військову службу призивають громадян України чоловічої статі 1988-1995 років народження, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 25-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Планується призвати 13 тисяч 900 осіб, із них до Збройних Сил України – 7 тисяч 500 осіб, Внутрішніх військ МВС України – 5 тисяч 200 осіб, Державної спеціальної служби транспорту – 1 тисячу 200 осіб.

Проведення призовної кампанії «Весна-2013» забезпечують 24 обласні, Київська міська та Кримська Республіканська призовні комісії.