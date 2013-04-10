Одеські військовослужбовці відзначили День визволення міста від фашистських загарбників

Для вшанування подвигу радянських воїнів у загальноміських заходах від військових частин та установ Одеси залучалось близько чотирьох сотень воїнів. Військові провели урочисті церемонії покладання квітів до пам’ятників Невідомому матросу на Алеї слави у парку ім. Шевченка та Монументу визволителям Одеси «Крила Перемоги» на площі 10 квітня, спуск вінків на воду у акваторії Одеської затоки.

Окрасою святкування Дня визволення міста від німецько-фашистських загарбників стало організоване згідно з розпорядженням начальника гарнізону генерал-майора Анатолія Сиротенка проходження урочистим маршем на площі 10 квітня військ гарнізону. У парадних колонах пройшли ветерани Великої Вітчизняної війни та військової служби, група прапороносців з прапором Перемоги та бойовими прапорами частин, які звільняли Одесу, вихованці Одеського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою та військовослужбовці.

Родзинкою заходу став показовий виступ взводу Роти почесної варти та плац-концерт військового оркестру, які представляли на святі Військову академію.

Військовослужбовці гарнізону долучаться до організації «Фронтового привалу» та святкового концерту для ветеранів у парку Перемоги.

До Дня звільнення Одеси від німецько-фашистських загарбників у місті відбулися й інші заходи. Зокрема, за сприяння Генерального штабу Збройних Сил України на території Меморіалу героїчної оборони Одеси «411-а Берегова батарея» пройшов Міжнародний військово-історичний фестиваль «Наша Одеса!», під час якого учасники уперше провели реконструкцію бою в темну пору доби – при світлі прожекторів. Фестиваль зібрав реконструкторів з України, Росії, Білорусії, Польщі, Румунії, Болгарії та Ізраїлю. На ньому також були представлені зразки озброєння, броньованої та автомобільної техніки, які застосовувались у 1943-45 роках.