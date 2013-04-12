Морський тральщик «Черкаси» прибув з візитом до румунського порту

На переході морем з болгарського порту Варна до порту Констанца у період з 9 до 12 квітня екіпаж українського корабля під командуванням капітана 3 рангу Юрія Федаша спільно з екіпажами делегованих флотами чорноморських країн до з’єднання «за викликом» кораблів провели тренування з моніторингу та контролю судноплавства, ведення надводної обстановки, зв’язку, в навчаннях «людина за бортом», з опитування суден, плавання в ордері, маневрування, з пошуку та рятування та інших.

Під час стоянки в румунському порту заплановані протокольні візити командного складу з’єднання кораблів до командування Військово-морських сил Румунії, керівництва міста Констанца, прес-конференція на борту фрегата Військово-морських сил Туреччини «Хейбеліада».

У суботу і неділю мають відбутися тренування по зв’язку, спортивні і культурні заходи, відвідування кораблів мешканцями і гостями міста.

У понеділок, 15 квітня, заплановано провести координаційну зустріч щодо наступної фази активації, передпоходову конференцію.

Як планується, вранці 16 квітня кораблі знову вийдуть в море для проведення наступної морської фази активації.

Раніше кораблі Blackseafor згідно плану активації відвідали порт міста Варна (Болгарія), де й розпочалася нинішня активація.

Довідка. Відповідно до укладеної 2 квітня 2001 року у м. Стамбул (Туреччина) Угоди про створення Чорноморської групи військово-морського співробітництва, основними завданнями Blackseafor є проведення операцій з пошуку та рятування, а також гуманітарних, протимінних операцій та операцій щодо захисту навколишнього середовища.