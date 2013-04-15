На Херсонщині триває бойове злагодження 18-го окремого вертолітного загону

На Херсонщині, на базі 11-ї окремої бригади армійської авіації, триває бойове злагодження 18-го окремого вертолітного загону, який за декілька місяців виконуватиме миротворчі завдання у Демократичній Республіці Конго.

Протягом першого тижня підготовки в навчально-тренувальних польотах взяли участь 6 екіпажів Мі-24 на 2-х вертольотах Мі-24 та 4 екіпажі Мі-8 на 2-х вертольотах Мі-8. Під час занять екіпажі провели дві льотні зміни з виконанням спеціальних вправ: відновлення навичок на групову злітаність та бойове маневрування під час подолання засобів протиповітряної оборони умовного противника, ураження різноманітних цілей. Також групами бойового управління командного пункту загону проводяться практичні тренування авіаційних навідників з управління екіпажами вертольотів Мі-24 при наведенні на наземні цілі.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки командира 11-ї окремої бригади армійської авіації підполковника Мухаммада Буланбаєва, який здійснював керівництво польотами, окрім визначених задач особлива увага зверталася на заходи з безпеки польотів.

— Впродовж майже місячної підготовки екіпажів враховуються особливі умови виконання завдань у ДР Конго. Це, зокрема, польоти на максимально допустимих висотах, зліт і посадка на майданчик обмежених розмірів, — зазначив підполковник Мухаммад Буланбаєв.

Під час польотів високі професійні навички продемонстрували підполковник Руслан Мельник і майори Володимир Бондаренко, Василь Боцвінок та Іван Поліхун.

Загалом за дві льотні зміни пілоти здійснили 108 польотів, а загальний наліт склав понад 39 годин.

Довідково. Підготовка особового складу 18 окремого вертолітного загону триватиме до кінця квітня. За програмою, майбутні миротворці готують техніку до використання, проходять заняття зі спеціальної, вогневої, фізичної та мовної підготовки. Перевіряються засоби зв’язку з урахуванням складних метеорологічних умов. Після завершення підготовки пройде сертифікація загону, під час якої представники ООН та члени спеціальної комісії Міністерства оборони оцінять готовність вертолітного загону до виконання завдань за призначенням.