Лебедєв: «Міністерство оборони України готове поглиблювати відносини з НАТО»

Сторони відзначили позитивну динаміку розвитку відносин України з альянсом в оборонній сфері, одним із свідчень чого стало затвердження на засіданні комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони в лютому поточного року Середньострокових пріоритетів співробітництва України з НАТО в оборонній сфері.

У ході зустрічі було обговорено поточний стан реформування Збройних Сил України та перспективи подальшої участі Збройних Сил України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

– Міністерство оборони України готове поглиблювати відносини з НАТО з усіх питань, що становлять взаємний інтерес з урахуванням позаблокового статусу нашої держави, – наголосив Павло Лебедєв.

У свою чергу, посол Дірк Бренгельманн відзначив готовність альянсу сприяти проведенню заходів реформування Збройних Сил України та висловив вдячність за активну участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки. Він також зазначив, що рішення України направити фрегат «Гетьман Сагайдачний» з вертольотом Ка-27 та оглядовою командою для участі в операції НАТО з боротьби з піратством «Океанський щит» з подальшим їх приєднанням до операції ЄС «Аталанта» є свідченням глибокої співпраці в трикутнику Україна – ЄС – НАТО.

Наприкінці зустрічі сторони висловили готовність реалізувати всі існуючі механізми співробітництва та прагнення до пошуку нових, більш ефективних форм партнерства.