Українські миротворці у Косово здолали 25 кілометрів на марш-кидку

Цей благодійний марафон декілька разів на рік організовують і проводять військовослужбовці Збройних сил Королівства Данії. Вперше він стартував у 1972 році, коли данські військові у складі місії ООН виконували миротворчі завдання на Кіпрі. Далі змагання набули традиційного характеру і отримали продовження у місіях в Еритреї, Лівані, Афганістані, Аденському заливі, Іраку та Косовому. Основна мета цього заходу – перевірити свої фізичні навики, витривалість, а основне закріпити товариські відносини між національними контингентами, що входять до складу миротворчих сил.

Цього разу марш-кидок стартував та фінішував на території французької військової бази «Marechal de Latre» (м. Ново Село). В її околицях проходила і дистанція змагань з контрольними пунктами, де учасникам забігу робили відмітки, пов’язуючи на спорядження стрічки різного кольору. Там марафонці мали змогу отримати питну воду, шоколадні батончики та фрукти, а за необхідності – медичну допомогу.

Загалом у марш-кидку на 25 кілометрів брали участь військовослужбовці практично з усіх миротворчих контингентів сил KFOR, місій ООН та EULEX у Косовому. Український національний контингент на «Dancon March» випала честь представляти командиру відділення 1-го спеціального взводу сержанту Миколі Савчуку та стрільцю-радіотелефоністу 4-го спеціального взводу сержанту Миколі Любиченку.

За умовами змагань кожен учасник повинен був нести на собі вантаж не менше 10 кілограмів. Контрольне зважування проводилося на старті, на контрольному пункті та на фініші. Варто зауважити, що, долаючи дистанцію маршу, його учасникам також довелося боротися і з більш ніж 25-градусною спекою.

У напруженій боротьбі українські військовослужбовці фінішували у першій двадцятці серед 820 учасників забігу.

За словами командира відділення 1-го спеціального взводу сержанта Миколи Савчука, участь у багатонаціональних змаганнях – це не тільки гідна презентація України та її Збройних Сил, а й важлива складова згуртованості усього колективу.

– Подібні заходи – це чудовий екзамен на міцність, витривалість та спроможність стійко і мужньо переносити фізичні навантаження будь-якого ступеня важкості, – зазначив сержант Савчук.

Після завершення змагання усі учасники були нагородженні медалями та почесними дипломами про проходження дистанції на «Dancon March».