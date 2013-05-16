Стартував конкурс дитячого малюнку «Армія очима дітей»

Умовами передбачено, що участь у конкурсі можуть взяти діти до 15 років. Малюючи армію та армійців, можна використовувати олівці, фломастери, фарби та графіті.

Учасник конкурсу обов’язково повинен вказати своє ім’я, прізвище та контактну інформацію. Конкурсні малюнки мають стосуватися армійської та військової тематики. Організатор конкурсу має право на подальше використання даних учасників конкурсу у власних інтересах, але які не суперечать чинному законодавству України. Малюнки учасників, котрі надали недостовірну інформацію, не будуть зараховуватись, та, у разі отримання перемоги у конкурсі, такі учасники нагороджуватися не будуть.

Переможець конкурсу отримає планшет ПК, за друге місце призом стане конструктор, і володарю третьої сходинки вручать дитячу енциклопедію.

Переможці визначатимуться у двох категоріях: малюнок та графіті.

Роботи надсилати на електронну адресу konkurs@pressmou.com.ua. Або поштою: 01021, м. Київ, вул. Грушевського 30/1, під’їзд №5, Управління преси та інформації Міністерства оборони України, тел.(044) 253-03-19, 253-20-73.