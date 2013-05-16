Столичні курсанти з американськими колегами порівняли системи підготовки спеціалістів

До участі в заході були залучені курсанти випускного курсу факультету іноземних мов та військового перекладу за спеціальностями «Міжнародні відносини» та «Переклад», а також голови Курсантської ради, Ради сержантів та Воєнно-наукового товариства курсантів та студентів Військового інституту.

Американські кадети ознайомилися з організацією навчально-виховного процесу у військовому виші та зустрілися зі своїми українськими колегами, і разом з ними порівняли підготовки військових фахівців у навчальних закладах обох країн.

Майбутні офіцери мали змогу поставити один одному питання, які стосувалися не тільки навчального процесу, а й організації дозвілля, патріотичного виховання, курсантського самоврядування та повсякденного життя військовослужбовців.